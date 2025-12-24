ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) realiza un operativo de verificación en la Terminal Nacional de Transporte, en Albrook, ante el incremento de ciudadanos que se trasladan hacia el interior del país para compartir con sus familiares durante la Navidad.

Durante el operativo, los inspectores verifican el estado de las llantas y repuestos, la operatividad de las salidas de emergencia y la presencia de extintores en condiciones reglamentarias. Estas acciones tienen como objetivo garantizar un traslado seguro y confiable para todos los usuarios del transporte público.