ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realiza un operativo de verificación en la Terminal Nacional de Transporte, en Albrook, ante el incremento de ciudadanos que se trasladan hacia el interior del país para compartir con sus familiares durante la Navidad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003864730901807243&partner=&hide_thread=false
La @ATTTPanama realiza un operativo de verificación en la Terminal Nacional de Transporte, en Albrook, por la gran cantidad de ciudadanos que se trasladan hacia el interior del país para compartir con sus familiares en Navidad.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 24, 2025
Los inspectores verifican el estado de las llantas… pic.twitter.com/eq0vbfvNbq