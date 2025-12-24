Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 11:59

ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad

La ATTT indicó que estas acciones tienen como objetivo garantizar un traslado seguro y confiable para todos los pasajeros.

ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad.

ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realiza un operativo de verificación en la Terminal Nacional de Transporte, en Albrook, ante el incremento de ciudadanos que se trasladan hacia el interior del país para compartir con sus familiares durante la Navidad.

Durante el operativo, los inspectores verifican el estado de las llantas y repuestos, la operatividad de las salidas de emergencia y la presencia de extintores en condiciones reglamentarias. Estas acciones tienen como objetivo garantizar un traslado seguro y confiable para todos los usuarios del transporte público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003864730901807243&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT inaugura nueva sede de atención al usuario en Federal Mall

ATTT ofrece arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre: requisitos y detalles

Licencia de conducir: ATTT autoriza 34 escuelas de manejo para el curso teórico y práctico

Recomendadas

Más Noticias