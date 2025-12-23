IFARHU iniciará en enero de 2026 la recepción de documentos para préstamos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que en enero de 2026 iniciará el proceso de recepción de documentos para el programa de préstamos educativos en los niveles de primaria, premedia y media.

Los padres de familia deberán presentar, tanto en la sede de la ciudad capital como en las oficinas provinciales, una carta de trabajo, el recibo de matrícula y el costo total de la colegiatura.

IFARHU anuncia el Concurso General de Becas 2026

El Concurso General de Becas 2026 será abierto en enero para todos los estudiantes interesados en preinscribirse.

Concurso General de Becas 2026: promedios para aplicar

Estudiantes de Primaria, Premedia y Media: promedio académico mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

promedio académico mínimo de 4.5 en escala de 5.0. Estudiantes de continuación de carrera: índice a partir de 2.0 en escala de 3.0 en la carrera de Licenciatura que cursa actualmente.

índice a partir de 2.0 en escala de 3.0 en la carrera de Licenciatura que cursa actualmente. Estudiantes de Posgrado y Maestrías: índice a partir de 2.0 en escala de 3.0 en su Licenciatura previa al Posgrado o Maestría.

¿Pueden participar del Concurso General de Becas los estudiantes extranjeros?

De acuerdo con el IFARHU, podrán participar los extranjeros que certifiquen, a través del Servicio Nacional de Migración, que han residido en Panamá por 10 años o más.