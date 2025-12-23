Cámaras captan accidente de tránsito en la vía principal de Paraíso, en San Miguelito.

El momento en que un conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra un auto estacionado, frente a un local comercial en la vía principal de Paraíso, fue captado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de San Miguelito.
Producto de este hecho, una persona resultó con afectaciones leves, por lo que personal del Sistema Único de Emergencias Médicas (SUME) le brindó atención médica en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.
Por su parte, el vehículo involucrado fue removido de la vía debido a desperfectos mecánicos.
