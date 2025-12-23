San Miguelito Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 16:20

Cámaras captan accidente de tránsito en la vía principal de Paraíso, en San Miguelito

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de San Miguelito captaron el accidente en Paraíso.

Cámaras captan accidente de tránsito en la vía principal de Paraíso

Cámaras captan accidente de tránsito en la vía principal de Paraíso, en San Miguelito.

Ana Canto
Por Ana Canto

El momento en que un conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra un auto estacionado, frente a un local comercial en la vía principal de Paraíso, fue captado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Municipal de San Miguelito.

Producto de este hecho, una persona resultó con afectaciones leves, por lo que personal del Sistema Único de Emergencias Médicas (SUME) le brindó atención médica en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Por su parte, el vehículo involucrado fue removido de la vía debido a desperfectos mecánicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003560957230870612&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Conductor relata accidente entre dos buses en el Puente de las Américas

Policía Nacional refuerza su flota de vehículos tipo pickup 4x4

Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en Panamá

Recomendadas

Más Noticias