ANTAI establece fechas para renovar la Declaración Jurada en enero de 2026

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) informó que del 2 al 16 de enero de 2026 se ha establecido el período oficial para la entrega de la renovación de la Declaración Jurada de Intereses Particulares, correspondiente a los Sujetos Obligados por la Ley 316 del 18 de agosto de 2022.

La entidad precisó que el formulario debe imprimirse de forma completa y legible, ya que en la última página se encuentra un código QR con numeración de seguridad, ubicado en la parte inferior del documento, el cual es indispensable para que la declaración sea aceptada.

Requisitos clave para la entrega del formulario

Los Sujetos Obligados pueden acceder al Formulario Único de Declaración Jurada de Intereses Particulares a través del portal oficial de la ANTAI. La institución hizo un llamado a verificar cuidadosamente los ajustes de impresión, a fin de que el documento incluya todos los datos completos, antes de proceder a firmarlo y llevarlo a notaría.

La @ANTAI_Panama informa que del 2 al 16 de enero de 2026 se ha establecido el periodo para la entrega de la renovación de la Declaración Jurada de Intereses Particulares.

Detalla que en la última página del formulario se encuentra identificado un código QR que contiene una…



ANTAI advirtió que no se recibirán formularios impresos de manera incompleta, especialmente aquellos en los que no se visualice correctamente el código QR y su numeración de seguridad.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Jurada según la ANATI?

"Los formularios impresos de forma incompleta, donde no se visualice correctamente el código QR y su numeración, NO serán recibidos durante la jornada de renovación. Exhortamos a todos los sujetos obligados a tomar las debidas precauciones para cumplir de forma oportuna y evitar sanciones", señaló la entidad.

La autoridad reiteró la importancia de cumplir dentro del plazo establecido, con el fin de evitar sanciones administrativas, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.