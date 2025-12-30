Concurso General de Becas 2026: quiénes pueden participar según IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró quiénes pueden participar en el Concurso General de Becas 2026, incluyendo a estudiantes extranjeros y personas con discapacidad, además de recordar el promedio mínimo que se debe mantener para no perder el beneficio.

El IFARHU informó que los estudiantes extranjeros pueden participar, siempre que cumplan con un requisito clave: Haber residido en Panamá por 10 años o más, lo cual debe ser certificado mediante un documento oficial emitido por el Servicio Nacional de Migración.

Este documento será indispensable al momento de formalizar la solicitud dentro del Concurso General de Becas.

¿Pueden participar los estudiantes con discapacidad?

becas-discapacidad-telemetro.jpg

El IFARHU confirmó que las personas con discapacidad son elegibles dentro del Concurso General de Becas 2026. ¿Cómo debe realizar el trámite?

El acudiente o estudiante debe acudir personalmente a la sede del IFARHU más cercana, en horario laboral.

Allí deberá llenar el formulario correspondiente y entregar los documentos requeridos.

Es obligatorio presentar un estudio clínico que certifique la discapacidad, expedido por un médico o profesional idóneo.

El IFARHU indicó que estos casos se rigen por los lineamientos establecidos en el Reglamento de Becas vigente.

¿Qué promedio debo mantener para no perder la beca del Concurso General?

El Reglamento de Becas establece según el Artículo 42, Capítulo XIV (Cancelaciones de Becas): Se cancelará la beca si el estudiante beneficiado por el Concurso General por Puesto Distinguido, en los niveles de Educación Básica General o Educación Media, obtiene al final del año académico un promedio final menor a 4.2.

Mantener este promedio es obligatorio para conservar el beneficio durante el periodo académico.

Recomendación del IFARHU

La institución recomienda a padres de familia y estudiantes: