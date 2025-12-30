Allanan sedes de la AFA por investigación de presunto lavado de dinero

La Justicia argentina ordenó este martes allanamientos en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior, informaron a la agencia EFE fuentes judiciales.

Los procedimientos se realizaron en la sede administrativa de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en el centro de Buenos Aires, así como en el predio que la entidad posee en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Investigación por operaciones internacionales

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, tras un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

De forma paralela, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.

La investigación busca determinar si existieron maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos.

La AFA rechaza las acusaciones

La AFA emitió este lunes un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo que calificó como una “campaña de difamación” en su contra.

Según la entidad, el vínculo contractual con TourProdEnter LLC ya fue analizado por tribunales de Argentina y Estados Unidos, sin que se hayan detectado irregularidades.

Además, la AFA denunció que el Gobierno del presidente Javier Milei habría participado en la promoción de acciones públicas contra la institución, con el objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Revelaciones periodísticas y nuevas imputaciones

Investigaciones publicadas por el diario La Nación revelaron que TourProdEnter LLC recaudó en los últimos cuatro años 260 millones de dólares por la gestión de los derechos comerciales internacionales de la AFA, de los cuales una parte habría sido desviada a otras sociedades y personas.

Según registros bancarios analizados por la Justicia estadounidense, una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, recibió en los últimos siete meses 468,000 dólares.

En paralelo, la Justicia imputó el pasado viernes al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y a Pablo Toviggino, en otra causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y tributos.

