Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados por caso de violencia de género

La Policía Nacional aprehendió a Roberto Ceballos Castillo, quien figuraba en la lista de los Más Buscados, durante un operativo realizado en el sector de La Feria.

De acuerdo con el informe oficial, Ceballos Castillo era requerido por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género, por un hecho ocurrido el 13 de enero de 2025.

Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados por violencia de género

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2005988888591098115?s=20&partner=&hide_thread=false #Colón | En el sector de La Feria, fue aprehendido Roberto Ceballos Castillo, quien figuraba en la lista de los #MásBuscados, requerido por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género, ocurrido el 13 de enero de 2025.#ContraElDelito pic.twitter.com/HM3qZMRN21 — Policía Nacional (@policiadepanama) December 30, 2025

Las autoridades indicaron que la captura forma parte de las acciones operativas que se desarrollan a nivel nacional para ubicar y aprehender a personas requeridas por la justicia, especialmente en casos relacionados con violencia contra la mujer.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar con información confidencial, a través de las líneas habilitadas, para continuar combatiendo los delitos que atentan contra la vida y la seguridad de las personas.