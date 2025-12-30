Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 08:13

Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados por caso de violencia de género

La Policía Nacional capturó en La Feria a Roberto Ceballos Castillo, incluido en la lista de los Más Buscados por un caso de violencia de género.

Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados

Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional aprehendió a Roberto Ceballos Castillo, quien figuraba en la lista de los Más Buscados, durante un operativo realizado en el sector de La Feria.

De acuerdo con el informe oficial, Ceballos Castillo era requerido por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género, por un hecho ocurrido el 13 de enero de 2025.

Policía Nacional aprehende a uno de los Más Buscados por violencia de género

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2005988888591098115?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades indicaron que la captura forma parte de las acciones operativas que se desarrollan a nivel nacional para ubicar y aprehender a personas requeridas por la justicia, especialmente en casos relacionados con violencia contra la mujer.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar con información confidencial, a través de las líneas habilitadas, para continuar combatiendo los delitos que atentan contra la vida y la seguridad de las personas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional niega participación en demolición del monumento chino en Arraiján

Policía Nacional y Ministerio Público desarticulan banda dedicada a robos armados y hurto de autos

Policía Nacional captura a alias "Chinin", uno de los más buscados por pandillerismo

Recomendadas

Más Noticias