Extesorero de la Junta Comunal de David enfrenta medidas cautelares por peculado

Extesorero de la Junta Comunal de David

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Chiriquí, Rita Williams, decretó cuatro medidas cautelares contra el extesorero de la Junta Comunal del corregimiento de David cabecera, tras imputarle cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitudes múltiples, realizada la tarde del sábado 27 de diciembre de 2025.

Medidas cautelares impuestas tras caso de junta comunal de David

Durante la audiencia, la juzgadora ordenó las siguientes medidas:

Arresto domiciliario en una residencia ubicada en la urbanización Cerro Viento, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

El imputado solo podrá salir para asistir a su lugar de trabajo, ubicado en Clayton.

Reporte periódico todos los lunes, ante la sección de medidas cautelares del distrito de San Miguelito.

Prohibición de salida del país y restricción de ingreso a la provincia de Chiriquí, salvo para asistir a audiencias judiciales.

Prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David cabecera y de contactar o visitar a funcionarios vinculados a dicha junta comunal.

Audiencia y apelación

Javier Fanuco - audiencia

De forma previa, el tribunal de garantías legalizó la aprehensión y admitió la formulación de imputación de cargos presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Yuly Fuentes, quien anunció recurso de apelación.

La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para las 10:00 a.m. del lunes 5 de enero de 2026.

En tanto, la defensa técnica del imputado estuvo a cargo de los abogados particulares Rafael Santamaría y Liseth Berrocal.

Origen de la investigación

La investigación penal se inició luego de que la Contraloría General de la República remitiera al Ministerio Público un informe de auditoría, relacionado con una presunta malversación de fondos públicos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera, correspondiente al periodo 2019–2024.

El caso se mantiene en fase de investigación mientras avanzan las diligencias judiciales.