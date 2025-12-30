IMHPA emite aviso por lluvias significativas hasta el 1 de enero de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Lluvias Significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del miércoles 1 de enero de 2026, ante condiciones atmosféricas que podrían generar precipitaciones persistentes y eventos asociados en varias regiones del país.
El pronóstico fue elaborado por los meteorólogos Pilar López y Abdiel Vásquez.
Áreas bajo aviso de prevención
Según el IMHPA, las regiones bajo vigilancia son:
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas (norte y centro)
- Colón
- Guna Yala
- Bocas del Toro
- Chiriquí (Tierras Altas)
- Coclé (norte)
- Panamá Oeste
- Panamá
- Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante posibles crecidas de ríos, quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones puntuales, especialmente en zonas vulnerables.
Condiciones meteorológicas previstas por el IMHPA
De acuerdo con el informe, las condiciones meteorológicas actuales en Panamá se caracterizan por:
- Aumento de la velocidad del viento, con dirección Norte.
- Disminución de la temperatura, principalmente en áreas montañosas y del Caribe.
- Episodios de lluvia que se mantienen dentro de los valores climatológicos normales para el mes de enero, pero con eventos localmente intensos.
Lluvias en enero: comportamiento normal
El IMHPA explicó que el pronóstico de lluvias para enero de 2026 se enmarca dentro de la climatología habitual, es decir, la cantidad de lluvia que normalmente ocurre en esta época del año, aunque pueden presentarse periodos de mayor intensidad.
Recomendaciones a la población
Las autoridades instan a la ciudadanía a:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales del IMHPA.
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas.
- Tomar precauciones en zonas propensas a deslizamientos.
Para más información, el IMHPA mantiene actualizaciones en su sitio web oficial.