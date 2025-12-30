MEDUCA reprograma reclamos del Concurso de Nombramientos 2026 tras detectar documentos falsificados

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó a la comunidad educativa y al público en general que se estableció una nueva fecha, del 6 al 8 de enero de 2026, para el período de reclamos correspondiente al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.

La entidad explicó que la decisión se adoptó tras detectar anomalías e irregularidades durante la revisión preliminar de los documentos presentados por algunos concursantes.

Irregularidades detectadas por MEDUCA

Según MEDUCA, entre las inconsistencias encontradas figuran:

Documentos alterados.

Espacios en blanco en formularios oficiales.

Documentos exigidos por la normativa que no fueron adjuntados.

Comunicado | El período de reclamos del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 se realizará del 6 al 8 de enero de 2026, con el fin de garantizar un proceso transparente, legal y basado en méritos.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/IaoA20AM7f — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) December 30, 2025

Estas situaciones obligaron a la institución a realizar una verificación más exhaustiva de cada expediente para asegurar la correcta aplicación del reglamento.

Objetivo: transparencia y equidad

MEDUCA subrayó que la ampliación del período de reclamos busca garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, reafirmando que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 se rige estrictamente por el sistema de méritos y no por designaciones discrecionales.

La institución reiteró el llamado a los docentes participantes a revisar cuidadosamente su documentación y presentar sus reclamos dentro del plazo establecido.