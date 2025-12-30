MEDUCA reprograma reclamos del Concurso de Nombramientos 2026 tras detectar documentos falsificados

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó a la comunidad educativa y al público en general que se estableció una nueva fecha, del 6 al 8 de enero de 2026, para el período de reclamos correspondiente al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.
Contenido relacionado: El monumento chino del Mirador de las Américas: historia y significado en Panamá
Irregularidades detectadas por MEDUCA
Según MEDUCA, entre las inconsistencias encontradas figuran:
- Documentos alterados.
- Espacios en blanco en formularios oficiales.
- Documentos exigidos por la normativa que no fueron adjuntados.
Estas situaciones obligaron a la institución a realizar una verificación más exhaustiva de cada expediente para asegurar la correcta aplicación del reglamento.
Objetivo: transparencia y equidad
MEDUCA subrayó que la ampliación del período de reclamos busca garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, reafirmando que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 se rige estrictamente por el sistema de méritos y no por designaciones discrecionales.
La institución reiteró el llamado a los docentes participantes a revisar cuidadosamente su documentación y presentar sus reclamos dentro del plazo establecido.