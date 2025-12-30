Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 13:37

MEDUCA reprograma reclamos del Concurso de Nombramientos 2026 tras detectar documentos falsificados

El MEDUCA informa que en el Concurso General de Nombramientos se detectaron documentos falsificados de docentes, en respuesta a los cuestionamientos.

MEDUCA reprograma reclamos del Concurso de Nombramientos 2026

MEDUCA reprograma reclamos del Concurso de Nombramientos 2026

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó a la comunidad educativa y al público en general que se estableció una nueva fecha, del 6 al 8 de enero de 2026, para el período de reclamos correspondiente al Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026.

La entidad explicó que la decisión se adoptó tras detectar anomalías e irregularidades durante la revisión preliminar de los documentos presentados por algunos concursantes.

Contenido relacionado: El monumento chino del Mirador de las Américas: historia y significado en Panamá

Irregularidades detectadas por MEDUCA

Según MEDUCA, entre las inconsistencias encontradas figuran:

  • Documentos alterados.
  • Espacios en blanco en formularios oficiales.
  • Documentos exigidos por la normativa que no fueron adjuntados.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2006043174368624750?s=20&partner=&hide_thread=false

Estas situaciones obligaron a la institución a realizar una verificación más exhaustiva de cada expediente para asegurar la correcta aplicación del reglamento.

Objetivo: transparencia y equidad

MEDUCA subrayó que la ampliación del período de reclamos busca garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso, reafirmando que el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores 2026 se rige estrictamente por el sistema de méritos y no por designaciones discrecionales.

La institución reiteró el llamado a los docentes participantes a revisar cuidadosamente su documentación y presentar sus reclamos dentro del plazo establecido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2006066744645877939?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Reválidas 2026: ¿debe ir el estudiante en uniforme? Esto dice el MEDUCA

Inauguran moderno Centro Educativo Cerro Guásimo en la comarca Ngäbe Buglé

Reválidas 2026: este lunes inician las inscripciones a B/.7 por materia a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias