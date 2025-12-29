El monumento chino del Mirador de las Américas: historia y significado en Panamá

El Monumento a la Comunidad China , situado en el Mirador de las Américas, es uno de los símbolos culturales que resaltan la diversidad histórica de Panamá y reconoce la contribución de los inmigrantes chinos al crecimiento social, económico y cultural del país.

Comunidad China exige justicia tras demolición del Monumento Miles de ciudadanos de origen chino que llegaron a Panamá desde el siglo XIX. TReporta

Un homenaje a la migración china en Panamá

El monumento fue inaugurado como un gesto de reconocimiento a los miles de ciudadanos de origen chino que llegaron a Panamá desde el siglo XIX. El mismo fue construido en el año 2004 e inaugurada en el año 2007, como parte de un homenaje a los 150 años de presencia china en Panamá.

Su presencia está estrechamente vinculada a momentos clave de la historia nacional, como la construcción del ferrocarril transístmico y, posteriormente, el desarrollo comercial del istmo.

Durante décadas, la comunidad china ha sido parte fundamental del tejido social panameño, estableciendo negocios, promoviendo el comercio y fortaleciendo los lazos culturales entre ambos pueblos.

Ubicación estratégica y simbolismo

El Mirador de las Américas fue elegido por su valor histórico y panorámico, al ofrecer una vista privilegiada del Pacífico y de la entrada del Canal de Panamá. El monumento combina elementos arquitectónicos tradicionales chinos, como columnas, relieves y símbolos de prosperidad, con un diseño que dialoga con el entorno urbano y natural.

Más allá de su valor estético, el espacio se ha convertido en un punto de encuentro cultural y turístico, visitado tanto por locales como por extranjeros.

Monumento chino - Arraiján @NONO

Un espacio de memoria y convivencia

El monumento representa el respeto a la diversidad y la convivencia multicultural que caracteriza a Panamá. Cada año, en fechas conmemorativas, la comunidad china y autoridades locales realizan actos simbólicos para reafirmar su legado y su aporte al país.

La reciente demolición del monumento ha generado un amplio revuelo a nivel nacional, provocando reacciones de rechazo, llamados a la reflexión y exigencias de explicaciones por parte de diversos sectores de la sociedad panameña.

Organizaciones culturales, miembros de la comunidad china, académicos y ciudadanos han expresado su preocupación por la pérdida de un símbolo histórico y por el manejo del patrimonio cultural, reabriendo el debate sobre la preservación de la memoria colectiva y el respeto a los aportes de las comunidades que han contribuido al desarrollo del país.