Chiriquí Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 11:38

Feria de Boquete 2026: fechas, artistas y todo lo que trae la fiesta más colorida de Panamá

En enero la Feria de Boquete se llena de flores, café, música típica y actividades familiares en uno de los eventos más esperados del país.

La Feria de Boquete 2026 promete iniciar el año con color

La Feria de Boquete 2026 promete iniciar el año con color, tradición.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Panamá se prepara para recibir uno de los eventos culturales y turísticos más emblemáticos del inicio de año: la Feria de Boquete 2026, que se celebrará del 7 al 18 de enero con exposiciones florales, gastronomía, música en vivo y atracciones para toda la familia.

Embed - Feria Internacional de las Flores y del Café on Instagram: "Panamá, llegó el momento de vivir la magia que nos une. Del 7 al 18 de enero, Boquete florece para recibirte en la Feria Internacional de las Flores y del Café, una celebración que combina tradición, cultura y la belleza que distingue a nuestro país. Ven a disfrutar de jardines espectaculares, el aroma del mejor café del mundo, artesanías únicas, música, atracciones familiares y un ambiente que solo Boquete sabe regalar. El Gran Premio de entrada, un automóvil cero kilómetros. Prepárate para empezar el 2026 rodeado de color, naturaleza y experiencias inolvidables. ¡Te esperamos en la feria más hermosa de Panamá!"
View this post on Instagram

Feria de Boquete: Tradición, flores y café en el corazón de Chiriquí

Durante doce días, Boquete se convierte en punto de encuentro para visitantes nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de jardines espectaculares, el aroma del café panameño, artesanías locales y un ambiente festivo que resalta la identidad cultural del país. La Feria Internacional de las Flores y del Café es reconocida por su enfoque familiar y por impulsar el turismo en tierras altas.

Premios y atracciones para todos

Entre los principales atractivos destaca el Gran Premio de entrada, que este año será un automóvil cero kilómetros, además de juegos mecánicos, áreas gastronómicas y espacios culturales que complementan la experiencia ferial.

Música típica para abrir y encender la feria

La feria inicia el miércoles 7 de enero con el acto protocolar de inauguración y la presentación en tarima principal de Samy y Sandra Sandoval, quienes abrirán la celebración con música típica.

Embed - Feria Internacional de las Flores y del Café on Instagram: "¡La Feria de Boquete arranca como tiene que ser! El miércoles 7 de enero, luego del acto protocolar de la gran inauguración, la tarima principal se enciende con LOS PATRONES DE LA CUMBIA: @samysandovals @sandrasandovals Una noche para abrir la feria con sabor, alegría y puro típico del bueno, celebrando a lo grande desde el primer día. ¡Los Esperamos!"
View this post on Instagram

El domingo 11 de enero, el escenario recibirá a Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, en una jornada pensada para disfrutar en familia. El lunes 12 de enero, será el turno de Jonathan Chávez y Los Triunfadores, mientras que el martes 13 de enero se presentarán Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, reforzando el protagonismo de la música típica panameña.

La Feria de Boquete 2026 promete iniciar el año con color, tradición y experiencias que convierten a este evento en uno de los más esperados del calendario nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá habilita puntos de acopio para arbolitos naturales de Navidad

IMA realizará megaferias de arroz este martes 30 de diciembre en todo el país

Monumento chino: Fiscalía de La Chorrera investiga a la Alcaldía de Arraiján

Recomendadas

Más Noticias