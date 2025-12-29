Feria de Boquete 2026: fechas, artistas y todo lo que trae la fiesta más colorida de Panamá

Panamá se prepara para recibir uno de los eventos culturales y turísticos más emblemáticos del inicio de año: la Feria de Boquete 2026, que se celebrará del 7 al 18 de enero con exposiciones florales, gastronomía, música en vivo y atracciones para toda la familia.
Feria de Boquete: Tradición, flores y café en el corazón de Chiriquí
Durante doce días, Boquete se convierte en punto de encuentro para visitantes nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de jardines espectaculares, el aroma del café panameño, artesanías locales y un ambiente festivo que resalta la identidad cultural del país. La Feria Internacional de las Flores y del Café es reconocida por su enfoque familiar y por impulsar el turismo en tierras altas.
Premios y atracciones para todos
Entre los principales atractivos destaca el Gran Premio de entrada, que este año será un automóvil cero kilómetros, además de juegos mecánicos, áreas gastronómicas y espacios culturales que complementan la experiencia ferial.
Música típica para abrir y encender la feria
La feria inicia el miércoles 7 de enero con el acto protocolar de inauguración y la presentación en tarima principal de Samy y Sandra Sandoval, quienes abrirán la celebración con música típica.
El domingo 11 de enero, el escenario recibirá a Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, en una jornada pensada para disfrutar en familia. El lunes 12 de enero, será el turno de Jonathan Chávez y Los Triunfadores, mientras que el martes 13 de enero se presentarán Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo, reforzando el protagonismo de la música típica panameña.
La Feria de Boquete 2026 promete iniciar el año con color, tradición y experiencias que convierten a este evento en uno de los más esperados del calendario nacional.