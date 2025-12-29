Embajada de EE. UU. en Panamá anuncia vacantes y detalla cómo postularse en línea

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre nuevas vacantes laborales disponibles e indicó que los interesados deben aplicar exclusivamente en línea mediante la Solicitud Electrónica de Reclutamiento (ERA), único canal válido para el proceso.

Postulación solo por el sistema ERA

Desde el 1 de enero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en Panamá dejó de aceptar solicitudes en formato físico. Todas las aplicaciones deben enviarse a través del portal ERA, donde se publica la lista actualizada de puestos disponibles. La embajada diplomática recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada vacante y completar la postulación dentro del plazo establecido para ser considerado.

Vacantes disponibles y requisitos

Entre las posiciones abiertas se encuentra:

Coordinador de Control de Acceso: (tiempo parcial), dirigida únicamente a miembros de familia de empleados del Gobierno de EE. UU. USEFMs (U.S. Citizen Eligible Family Member Miembro Familiar Elegible Ciudadano de EE. UU.). El cargo se desempeña en la Oficina Regional de Seguridad, en la Ciudad de Panamá, con un salario de $18.46 por hora, fecha de cierre el 5 de enero de 2026. Los postulantes USEFM deben adjuntar la autorización de viaje del patrocinador y el pasaporte estadounidense.

Chofer para el Destacamento de Guardia de Seguridad Marítima: abierta a todos los interesados. El puesto ofrece un salario anual de $11,125, tiene sede en la Ciudad de Panamá, con un horario de 40 horas por semana (Capacidad para trabajar en diferentes turnos, lo que incluye conducir fuera del horario laboral y los fines de semana).

La embajada recordó que las vacantes pueden actualizarse periódicamente en ERA y que solo las solicitudes enviadas por ese sistema serán evaluadas.