29 de diciembre de 2025

31 de diciembre: esta es la hora de salida para los servidores públicos

Este miércoles 31 de diciembre los funcionarios públicos tendrán un horario laboral especial por Año Nuevo 2026.

Funcionarios públicos terminarán su jornada este 31 de diciembre antes de que culmine su turno laboral.

Ana Canto
Ana Canto

Para este miércoles 31 de diciembre, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus puestos de trabajo a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la celebración de la Nochevieja, previa al Año Nuevo 2026, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025.

En cuanto a las instituciones bancarias, estas se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. N.° 124-006 del 4 de diciembre de 2006.

¿Quiénes sí deberán responder a su horario laboral regular este 31 de diciembre?

  • Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
  • Instituciones de salud del MINSA y la CSS
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos
  • SINAPROC
  • Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
  • Metro de Panamá S.A.
  • Transporte Masivo de Panamá
  • Servicio Nacional de Migración
  • Fuerza pública
  • Autoridad Aeronáutica Civil
  • Tocumen S.A.
  • Autoridad de Aduanas
  • Autoridad de Aseo
  • Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Empresa de Transición Eléctrica S.A.
  • Agencia Panameña de Alimentos
