31 de diciembre: esta es la hora de salida para los servidores públicos

Funcionarios públicos terminarán su jornada este 31 de diciembre antes de que culmine su turno laboral.

Para este miércoles 31 de diciembre, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus puestos de trabajo a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la celebración de la Nochevieja, previa al Año Nuevo 2026, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025.