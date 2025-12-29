31 de diciembre: esta es la hora de salida para los servidores públicos

Para este miércoles 31 de diciembre, los funcionarios públicos podrán retirarse de sus puestos de trabajo a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la celebración de la Nochevieja, previa al Año Nuevo 2026, según lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 37 del 5 de diciembre de 2025.
¿Quiénes sí deberán responder a su horario laboral regular este 31 de diciembre?
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
- Instituciones de salud del MINSA y la CSS
- Benemérito Cuerpo de Bomberos
- SINAPROC
- Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
- Metro de Panamá S.A.
- Transporte Masivo de Panamá
- Servicio Nacional de Migración
- Fuerza pública
- Autoridad Aeronáutica Civil
- Tocumen S.A.
- Autoridad de Aduanas
- Autoridad de Aseo
- Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Empresa de Transición Eléctrica S.A.
- Agencia Panameña de Alimentos