Coalición Vamos pide a Mulino atender pobreza y desigualdad en Panamá

La Coalición Vamos envió este lunes una carta pública al presidente de la República, José Raúl Mulino, en la que advierte que “las desigualdades y la pobreza en Panamá siguen creciendo” y reitera su disposición a trabajar de forma coordinada y transparente con el Ejecutivo en una agenda común.

En el documento, el colectivo destaca que sus integrantes están dispuestos a colaborar en 10 temas prioritarios, con el objetivo de impulsar soluciones concretas que permitan avanzar en el desarrollo social, económico e institucional del país.

Coalición Vamos pide a Mulino atender pobreza y desigualdad

“El compromiso siempre fue proponer. Ese lo hemos cumplido. Ahora, de forma aún más clara, mostramos la voluntad pública y transparente de trabajar por Panamá”, señala la Coalición Vamos en su pronunciamiento. “El compromiso siempre fue proponer. Ese lo hemos cumplido. Ahora, de forma aún más clara, mostramos la voluntad pública y transparente de trabajar por Panamá”, señala la Coalición Vamos en su pronunciamiento.

No obstante, el grupo dejó claro que esta disposición al diálogo no implica guardar silencio ante las fallas, al subrayar que continuarán alzando la voz y denunciando lo que consideren negativo para el país.

“Quien quiera construir país desde las soluciones cuenta con nosotros”, expresa la misiva, en la que se plantea la colaboración como un camino para enfrentar los desafíos estructurales que afectan a amplios sectores de la población.

La carta se da en un contexto marcado por el debate nacional sobre la desigualdad social, la pobreza y la necesidad de reformas, temas que han ocupado un lugar central en la agenda pública tras el inicio del nuevo gobierno