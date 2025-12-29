Demolición de monumento chino: presentan denuncia penal contra alcaldesa Stefany Peñalba

La demolición del Monumento a la Presencia de la Comunidad China en Panamá, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre en el distrito de Arraiján, provocó la presentación de una denuncia penal contra la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba, por presunto abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Monumento chino - Arraiján @NONO

El hecho que dio origen a la denuncia

El monumento, ubicado en el área conocida como Mirador de las Américas, al final del Puente de las Américas, tenía más de 20 años de haber sido erigido y era considerado una estructura de valor histórico y cultural para la comunidad china-panameña. Según el documento presentado ante el Ministerio Público, la obra fue demolida pese a que existían trámites administrativos en curso para la renovación de la concesión y permisos correspondientes.

La denuncia sostiene que, al momento de la demolición, no se había emitido una resolución administrativa firme, motivada ni notificada que ordenara dicha acción, ni se concedió audiencia previa a los interesados.

Base legal y señalamientos

El recurso fue presentado por John Ivens Campos Escudero, a título personal, invocando los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal, así como el artículo 355 del Código Penal, que tipifica el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2005411380648919044?s=20&partner=&hide_thread=false #EsNoticia Presentan denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, tras demolición de monumento chino ocurrido la noche del sábado. pic.twitter.com/8DPLghDR5Q — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) December 28, 2025

De acuerdo con el escrito, la actuación habría sido unilateral y anticipada, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, lo que habría generado un perjuicio patrimonial, cultural y social, además de afectar la confianza legítima de los ciudadanos frente a la administración pública.

¿Qué se solicita al Ministerio Público?

Entre las diligencias solicitadas se encuentra la apertura de una investigación penal de oficio contra la alcaldesa, así como la recopilación de expedientes administrativos, resoluciones, permisos y los informes técnicos que sustentaron la demolición del monumento.

El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen méritos legales para avanzar en el proceso.