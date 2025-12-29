Alcaldía de Panamá anuncia programa "Aprendo a nadar": fechas y requisitos

La Alcaldía de Panamá informó que el programa “Aprendo a nadar” se desarrollará del 13 de enero al 12 de febrero, con el objetivo de promover la seguridad acuática y el aprendizaje de la natación en niños y adolescentes del distrito capital.

La institución detalló que los interesados deben acudir a la piscina municipal o comunal más cercana para obtener información adicional y retirar el formulario de inscripción, el cual se entrega directamente en estos centros.

Requisitos para participar según la Alcaldía de Panamá

Para formar parte del programa, los aspirantes deberán presentar:

Certificado de buena salud

Cédula del responsable

Cédula juvenil

Formulario de inscripción (se retira en la piscina)

Horarios por edades

La Alcaldía de Panamá indicó que las clases se impartirán de martes a viernes, con horarios organizados según la edad de los participantes:

De 5 a 8 años: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

8:00 a.m. a 9:00 a.m. De 9 a 12 años: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

9:00 a.m. a 10:00 a.m. De 13 a 17 años: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Niños con destreza: 11:00 a.m. a 11:12 a.m.

El programa “Aprendo a nadar” forma parte de las iniciativas municipales orientadas a fomentar el deporte, la recreación y la prevención de accidentes acuáticos, especialmente durante la etapa escolar.