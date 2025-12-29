Alcaldía de Panamá anuncia programa "Aprendo a nadar": fechas y requisitos

La Alcaldía de Panamá informó que el programa “Aprendo a nadar” se desarrollará del 13 de enero al 12 de febrero, con el objetivo de promover la seguridad acuática y el aprendizaje de la natación en niños y adolescentes del distrito capital.
La institución detalló que los interesados deben acudir a la piscina municipal o comunal más cercana para obtener información adicional y retirar el formulario de inscripción, el cual se entrega directamente en estos centros.
Requisitos para participar según la Alcaldía de Panamá
Para formar parte del programa, los aspirantes deberán presentar:
- Certificado de buena salud
- Cédula del responsable
- Cédula juvenil
- Formulario de inscripción (se retira en la piscina)
Horarios por edades
La Alcaldía de Panamá indicó que las clases se impartirán de martes a viernes, con horarios organizados según la edad de los participantes:
- De 5 a 8 años: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
- De 9 a 12 años: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
- De 13 a 17 años: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Niños con destreza: 11:00 a.m. a 11:12 a.m.
El programa “Aprendo a nadar” forma parte de las iniciativas municipales orientadas a fomentar el deporte, la recreación y la prevención de accidentes acuáticos, especialmente durante la etapa escolar.