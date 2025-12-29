Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 11:35

Alcaldía de Panamá anuncia programa "Aprendo a nadar": fechas y requisitos

La Alcaldía de Panamá anunció que el programa “Aprendo a nadar” se realizará del 13 de enero al 12 de febrero. Conoce requisitos y horarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que el programa “Aprendo a nadar” se desarrollará del 13 de enero al 12 de febrero, con el objetivo de promover la seguridad acuática y el aprendizaje de la natación en niños y adolescentes del distrito capital.

La institución detalló que los interesados deben acudir a la piscina municipal o comunal más cercana para obtener información adicional y retirar el formulario de inscripción, el cual se entrega directamente en estos centros.

Requisitos para participar según la Alcaldía de Panamá

Para formar parte del programa, los aspirantes deberán presentar:

  • Certificado de buena salud
  • Cédula del responsable
  • Cédula juvenil
  • Formulario de inscripción (se retira en la piscina)
Horarios por edades

La Alcaldía de Panamá indicó que las clases se impartirán de martes a viernes, con horarios organizados según la edad de los participantes:

  • De 5 a 8 años: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
  • De 9 a 12 años: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • De 13 a 17 años: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
  • Niños con destreza: 11:00 a.m. a 11:12 a.m.

El programa “Aprendo a nadar” forma parte de las iniciativas municipales orientadas a fomentar el deporte, la recreación y la prevención de accidentes acuáticos, especialmente durante la etapa escolar.

