Comunidades de fe rechazan demolición de monumento a los 150 años de la comunidad china en Panamá

Las comunidades de fe hacen un llamado a las autoridades competentes para que el monumento se restituya en el mismo lugar.

Comunidades de fe rechazan demolición de monumento chino. 

Por Ana Canto

Las comunidades de fe de Panamá expresan su "enérgico repudio" ante la demolición del monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá.

Califican esta acción como “un agravio a la memoria histórica y un menosprecio a uno de los componentes fundamentales de nuestra identidad nacional", y remarcan que “atentar contra un símbolo que reconoce el aporte de la comunidad china es herir la dignidad de un pueblo trabajador que ha contribuido, por generaciones, al desarrollo económico, social y cultural del país”.

Hacen un llamado a las autoridades competentes para que este significativo monumento se restituya en el mismo lugar, como gesto de justicia, memoria y reconciliación.

