Demolición del monumento chino activa diligencias de investigación por la PGN y la DIJ

Este lunes, personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se presentó en el mirador del Puente de Las Américas para realizar diligencias relacionadas con la demolición del Monumento Chino .

La presencia de las autoridades forma parte de las investigaciones iniciadas luego de la polémica generada por la remoción de la estructura, que fue demolida por orden de la Alcaldía de Arraiján, y que ha provocado reacciones a nivel nacional e internacional.

Este lunes, personal de la @PGN_PANAMA y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se presentó al mirador del Puente de las Américas para realizar diligencias, tras la demolición del monumento chino.

Trabajadores de la Alcaldía de Arraiján realizan labores de limpieza y…



Trabajadores de la Alcaldía de Arraiján realizan labores de limpieza y… pic.twitter.com/fnUGNSnpGc — Telemetro Reporta (@TReporta) December 29, 2025

Durante la mañana, se observó a trabajadores de la Alcaldía de Panamá realizando labores de limpieza y remoción de escombros en el área del mirador, uno de los puntos turísticos más visitados del país.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras distintos sectores, incluida la Comunidad China en Panamá, han solicitado transparencia, esclarecimiento de responsabilidades y respeto al patrimonio cultural. Las autoridades no han ofrecido, hasta el momento, mayores detalles sobre los alcances de las diligencias realizadas en el sitio.