Lotería Fiscal de este martes: hora, lugar y transmisión del sorteo

En este sorteo de la Lotería Fiscal se repartirán más de 100 mil dólares en premios entre los participantes que salgan ganadores.

Ana Canto
El tercer sorteo de la Lotería Fiscal se transmitirá en vivo este martes 30 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m., desde el Centro Comercial Los Andes Mall. Todas las personas interesadas en presenciar la actividad podrán asistir de manera gratuita.

¿Dónde ver el tercer sorteo de la Lotería Fiscal?

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales de la Dirección General de Ingresos (DGI), en Instagram y X, mediante el usuario @dgipma, así como en las plataformas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el usuario @mefpma.

Durante esta jornada se repartirán más de 100 mil dólares en premios entre los participantes que ingresaron sus sobres y cumplieron con los requisitos establecidos.

Premios de la Lotería fiscal

Los premios van desde B/. 1,000.00 hasta B/. 10,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

  • Cinco premios de B/. 10,000.00
  • Diez premios de B/. 5,000.00
  • Diez premios de B/. 1,000.00
