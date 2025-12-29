Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 10:12

Alcaldía de Panamá utilizará acceso Código QR para el ingreso a Mi Pueblito y Jardín Botánico Summit

La Alcaldía de Panamá logró ahorros por más de B/.110,000 al optimizar procesos, reducir impresiones y digitalizar accesos en Summit y Mi Pueblito.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá continúa avanzando en su estrategia de modernización administrativa, logrando ahorros superiores a B/.110,000 mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la optimización de procesos internos.

Entre los principales resultados destaca la reducción del número de impresoras y un mayor control del uso de impresiones a color, medidas que generaron un ahorro aproximado de B/.40,000 para la institución.

A estos avances se suma la transformación del sistema de acceso al Jardín Botánico Summit y Mi Pueblito, espacios municipales que dejaron atrás la compra anual de cintillos, un gasto estimado en B/.70,000, tras migrar a un modelo digital basado en códigos QR.

Alcaldía de Panamá busca economizar y reducir el uso de papel

Este nuevo sistema, además de ser más económico, permite una gestión más eficiente, reduce el uso de papel y se alinea con las tendencias modernas de administración pública y sostenibilidad.

La Alcaldía de Panamá informó que estos resultados son producto del trabajo desarrollado por el equipo de Tecnología e Innovación durante los últimos tres meses, enfocado en consolidar una gestión más eficiente, responsable y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

Las autoridades municipales reiteraron que la modernización tecnológica seguirá siendo una prioridad, como parte de una estrategia para optimizar recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios municipales.

