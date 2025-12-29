Abren beca con cobertura completa para estudiar árabe en Qatar University

La Embajada de Panamá en el Estado de Qatar anunció la convocatoria de una beca para que panameños puedan estudiar idioma árabe en la Qatar University durante el período académico 2026-2027.

La oportunidad está dirigida exclusivamente a nacionales panameños interesados en formarse en el programa de árabe para no nativos, que tiene una duración de un año y es impartido por una de las principales casas de estudios superiores del Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005649713354117146?s=20&partner=&hide_thread=false La Embajada de Panamá en Qatar anunció la convocatoria para aplicar a una beca para estudiar árabe en Qatar University durante el período 2026-2027.



Esta oportunidad está dirigida a nacionales panameños.



La beca cubre el costo total del curso, materiales de estudio,… pic.twitter.com/TOpjRD6G2Y — Telemetro Reporta (@TReporta) December 29, 2025

Beca para estudiar árabe tiene cobertura completa

De acuerdo con la información oficial, la beca ofrece una cobertura completa, que incluye el costo total del curso, materiales de estudio, alimentación, hospedaje en la residencia universitaria, pasajes aéreos y un estipendio mensual para gastos personales.

Entre los requisitos académicos, se establece que los aspirantes deben saber hablar y escribir en inglés, idioma que se utiliza como lengua base para el desarrollo del programa.

La Embajada de Panamá en Qatar destacó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por fortalecer la cooperación académica y cultural, así como ampliar las oportunidades de formación internacional para jóvenes y profesionales panameños.

Las autoridades diplomáticas recomendaron a los interesados mantenerse atentos a los plazos, requisitos específicos y procesos de postulación, que serán comunicados a través de los canales oficiales.

Fecha límite para aplicar

Los interesados tienen hasta el 11 de enero de 2026 para aplicar. El 17 estarán notificando a los preseleccionados, y del 19 al 22 de enero realizarán entrevistas virtuales de corta duración. La decisión final de los candidatos seleccionados la tiene la universidad. La fecha tentativa de inicio de clases es agosto de 2026.