Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 09:38

Incendio en vertedero clandestino de Cárdenas

Se registra incendio en un vertedero clandestino en Cárdenas. Autoridades atienden la situación. Información en desarrollo.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio se registró este lunes 29 en un vertedero clandestino ubicado en el sector de Cárdenas, lo que generó alarma entre residentes del área debido a la densa columna de humo.

Bomberos atienden llamado de emergencia tras incendio

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, mientras unidades de emergencia y autoridades competentes se mantienen en el sitio para controlar la situación y evitar que las llamas se propaguen.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre las causas del incendio, posibles afectaciones ambientales y las acciones que se estarán tomando contra este tipo de prácticas ilegales.

Esta información se encuentra en desarrollo.

