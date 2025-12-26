Plaza Edison Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 07:03

Incendio de cuatro autos obliga a evacuar edificios en Loma La Pava

Según reporte, el incendio se registró en el sótano de los edificios Vivendi, en Loma La Pava. Bomberos evacuaron a los residentes y no reportan heridos.

Incendio de cuatro autos obliga a evacuar edificios

Incendio de cuatro autos obliga a evacuar edificios

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una emergencia por incendio vehicular se registró la madrugada de este viernes 26 de diciembre en Loma La Pava, específicamente en el sótano de los edificios Vivendi, ubicados en el área de Plaza Edison, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos cuatro vehículos se incendiaron dentro del estacionamiento subterráneo, lo que obligó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) a evacuar de manera preventiva a los residentes de las torres por razones de seguridad.

Incendio en torres Vivendi obliga a evacuar residentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2004520392719798290?s=20&partner=&hide_thread=false

En el lugar se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó dos camiones de extinción, dos ambulancias y tres vehículos tipo pick up de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades confirmaron que la emergencia fue controlada sin que se registraran personas heridas ni víctimas fatales. Tras sofocar el incendio, los bomberos realizaron labores de ventilación y verificación estructural para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se han informado las causas del siniestro. Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de agua hoy por 9 horas en Panamá: IDAAN suspende servicio en este corregimiento

Tercer pago PASE-U: ¿Cuánto recibirán en enero según el IFARHU?

Jubilados y pensionados: fechas oficiales del primer pago 2025 en enero

Recomendadas

Más Noticias