Incendio de cuatro autos obliga a evacuar edificios en Loma La Pava

Una emergencia por incendio vehicular se registró la madrugada de este viernes 26 de diciembre en Loma La Pava, específicamente en el sótano de los edificios Vivendi, ubicados en el área de Plaza Edison, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos cuatro vehículos se incendiaron dentro del estacionamiento subterráneo, lo que obligó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) a evacuar de manera preventiva a los residentes de las torres por razones de seguridad.

Incendio en torres Vivendi obliga a evacuar residentes

En el lugar se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó dos camiones de extinción, dos ambulancias y tres vehículos tipo pick up de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades confirmaron que la emergencia fue controlada sin que se registraran personas heridas ni víctimas fatales. Tras sofocar el incendio, los bomberos realizaron labores de ventilación y verificación estructural para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se han informado las causas del siniestro. Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes.