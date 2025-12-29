Depuración de beneficiarios de 120 a los 65 y Ángel Guardián continuará en 2026, anuncia MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) continuará con el proceso de depuración de beneficiarios de programas de asistencia social como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, con el objetivo de garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente cumplen con los criterios de elegibilidad.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que actualmente más del 85% de los beneficiarios ya cuentan con su Ficha Única de Protección Social (FUPS), herramienta que permite verificar de forma técnica y transparente si una persona califica para el programa asignado.

"Antes no contábamos con esta información. Más de la mitad de los beneficiarios no tenía ficha social, hoy eso ha cambiado y nos permite tomar decisiones responsables", explicó Carles.

MIDES continuará depuración de beneficiarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005617721459736980?s=20&partner=&hide_thread=false “Ya más del 85% de nuestros beneficiarios tienen su ficha única de protección social, lo cual nos permite a nosotros decir son elegibles para el programa que han sido asignados. Antes no tenían esta información, antes mucho más de la mitad de los beneficiarios no contábamos con… pic.twitter.com/6IQTR3VJAx — Telemetro Reporta (@TReporta) December 29, 2025

La titular del MIDES también destacó avances en el ámbito institucional, señalando que la entidad ha logrado honrar deudas pendientes con exfuncionarios, acumuladas desde el año 2014. “Ya hemos desembolsado más de un millón y medio de dólares en prestaciones y primas”, detalló.

En cuanto a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, Carles indicó que el Gobierno ha cumplido con los pagos a más de 186 mil beneficiarios en los cuatro programas sociales que administra el MIDES, con un desembolso que supera los 220 millones de dólares.

Estos recursos, subrayó la ministra, están destinados a apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de pobreza.

El MIDES reiteró que el proceso de depuración se mantendrá de forma permanente, como parte de una estrategia para fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar que los beneficios sociales lleguen a quienes más los necesitan.