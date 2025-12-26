Educación inicial: más de 1,800 niños egresan de los CAIPI del MIDES en 2025

Un total de 1,835 niños y niñas culminaron su etapa de formación inicial en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia ( CAIPI ) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante el año 2025, consolidando los esfuerzos del Estado en el fortalecimiento del desarrollo temprano y la atención integral a la niñez.

Como parte de este cierre anual, el MIDES realizó un acto de reconocimiento a 45 niños y niñas de los CAIPI de Panamá Centro —Porvenir, Arroyito Mío, Lorena de Domínguez Marín y CAIPI MIDES Sede— quienes culminaron el nivel maternal C y se preparan para iniciar prekínder en el sistema educativo del Ministerio de Educación (MEDUCA).

CAIPI del MIDES: más de 1,800 niños culminan educación inicial en 2025

image

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría y emotividad, con la participación de padres de familia, educadoras, autoridades del MIDES y colaboradores. Los graduandos ofrecieron una presentación artística que incluyó la declamación de una poesía dedicada a las madres y la interpretación del villancico “Mi burrito sabanero”.

El acto contó con la presencia del viceministro de Desarrollo Social, Roberto Arosemena; la secretaria general, Andrea Vega, y personal de la Dirección de Servicios de Protección Social (DISPROS), quienes acompañaron a las familias en este significativo momento.

Durante la ceremonia se destacó la labor del personal educativo y administrativo de los CAIPI, reconociendo su rol como pilar fundamental en el crecimiento, aprendizaje y bienestar de la niñez, así como su apoyo permanente a los padres de familia.