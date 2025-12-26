Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 14:10

Educación inicial: más de 1,800 niños egresan de los CAIPI del MIDES en 2025

Unos 1,835 niños culminaron su formación inicial en los CAIPI del MIDES. Para 2026 se proyecta la apertura de 10 nuevos centros.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 1,835 niños y niñas culminaron su etapa de formación inicial en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante el año 2025, consolidando los esfuerzos del Estado en el fortalecimiento del desarrollo temprano y la atención integral a la niñez.

Como parte de este cierre anual, el MIDES realizó un acto de reconocimiento a 45 niños y niñas de los CAIPI de Panamá Centro —Porvenir, Arroyito Mío, Lorena de Domínguez Marín y CAIPI MIDES Sede— quienes culminaron el nivel maternal C y se preparan para iniciar prekínder en el sistema educativo del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría y emotividad, con la participación de padres de familia, educadoras, autoridades del MIDES y colaboradores. Los graduandos ofrecieron una presentación artística que incluyó la declamación de una poesía dedicada a las madres y la interpretación del villancico “Mi burrito sabanero”.

El acto contó con la presencia del viceministro de Desarrollo Social, Roberto Arosemena; la secretaria general, Andrea Vega, y personal de la Dirección de Servicios de Protección Social (DISPROS), quienes acompañaron a las familias en este significativo momento.

Durante la ceremonia se destacó la labor del personal educativo y administrativo de los CAIPI, reconociendo su rol como pilar fundamental en el crecimiento, aprendizaje y bienestar de la niñez, así como su apoyo permanente a los padres de familia.

