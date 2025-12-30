Samy y Sandra Sandoval se presentarán en Los Uveros este 1 de enero

Los artistas Samy y Sandra Sandoval confirmaron su presentación en la tradicional amanecida de Año Nuevo, que se llevará a cabo este jueves 1 de enero en el sector de Los Uveros, en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, luego de un período de ausencia.

Esta actividad, que se realiza cada año para celebrar la llegada del Año Nuevo, congrega a una gran cantidad de asistentes, no solo de comunidades cercanas, sino también de otras provincias e incluso de la ciudad capital.

Conocidos como “Los Patrones de la Cumbia”, Samy y Sandra Sandoval prometen una presentación de alto nivel, llena de alegría, música y baile, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas por los panameños en estas fechas festivas.