Samy y Sandra Sandoval se presentarán en Los Uveros este 1 de enero

Los artistas Samy y Sandra Sandoval confirmaron su presentación en la tradicional amanecida de Año Nuevo, que se llevará a cabo este jueves 1 de enero en el sector de Los Uveros, en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, luego de un período de ausencia.
Conocidos como “Los Patrones de la Cumbia”, Samy y Sandra Sandoval prometen una presentación de alto nivel, llena de alegría, música y baile, manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas por los panameños en estas fechas festivas.