SINAPROC aclara que recomendó reparar el Monumento Chino y no demolerlo

El director del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) , Omar Smith, aclaró que tras una evaluación técnica realizada al Monumento Chino, ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, la recomendación de la institución fue la reparación de la estructura y no su demolición, como ocurrió el pasado fin de semana.

La aclaración surge luego de los cuestionamientos generados tras la remoción del monumento, ejecutada por personal municipal del distrito de Arraiján, durante la noche del sábado 27 de diciembre.

SINAPROC: nunca se recomendó la demolición

A través de un comunicado oficial, el SINAPROC enfatizó que en ningún momento sugirió la demolición del Mirador de Las Américas, también conocido como Monumento Chino.

"La institución lamenta profundamente que consideraciones de seguridad y prevención, orientadas únicamente a proteger la vida humana, sean utilizadas como justificación para la demolición de una obra monumental y de alto valor cultural para la comunidad chino-panameña", indicó la entidad.

El organismo reiteró que su rol se limita a emitir recomendaciones técnicas preventivas, sin facultad para ordenar demoliciones.

Policía Nacional se deslinda del operativo

Por su parte, el director aclaró que la Policía Nacional no participó en el operativo de demolición, ni fue notificada previamente.

"Nosotros como Policía Nacional estuvimos cerca, nada más para llevar un control. No participamos del operativo, incluso no fuimos informados del operativo", expresó.

Agregó que existe confusión debido a la similitud entre los uniformes de la Policía Municipal y algunas divisiones de la Policía Nacional, por lo que consideró necesario aclarar públicamente que la institución no tuvo relación con la demolición.

Monumento con valor histórico y cultural

El monumento había sido construido para conmemorar los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá, por lo que su demolición ha generado reacciones y críticas de distintos sectores sociales y culturales del país.

El caso continúa generando debate sobre la toma de decisiones institucionales, la protección del patrimonio cultural y la responsabilidad de las autoridades locales.