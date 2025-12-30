Bomberos buscan a menor de 13 años desaparecido en el río Santa María

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), pertenecientes a la Zona Regional de Coclé, realizan labores de búsqueda y rescate de un menor de 13 años, reportado como desaparecido en el río Santa María, a la altura del sector de Paseo del Rey.

De acuerdo con la información preliminar, los bomberos mantienen un operativo en la zona, utilizando personal especializado y equipos adecuados para rastrear el cauce del río, con el objetivo de dar con el paradero del menor.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, mientras continúan las diligencias y coordinaciones interinstitucionales para reforzar la búsqueda.

El BCBRP reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar acercarse al área, a fin de no interferir con las labores de rescate, y recordó la importancia de extremar las medidas de seguridad cerca de ríos y afluentes, especialmente durante la temporada de lluvias.