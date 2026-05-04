Panamá Entrevistas -

Bomberos atendieron 275 emergencias durante el fin de semana

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Caleb Rodríguez, informó que en las últimas 72 horas se atendieron 275 emergencias, 29 relacionadas a árboles caídos, 25 por accidentes automovilísticos, 15 eventos relacionados a desperfectos eléctricos y 4 incendios estructurales. Lamentó que este fin de semana joven de entre 25 y 30 años de edad fue arrastrado por una corriente cuando se encontraba realizando deporte.