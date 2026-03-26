Fiscalía investiga compras en Bomberos por más de $20 millones

El Ministerio Público de Panamá realizó una inspección ocular en la sede del Cuerpo de Bomberos de Panamá , como parte de una investigación por el presunto uso irregular de fondos públicos destinados a la compra de equipos e insumos.

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La diligencia surge tras una querella presentada por directivas de la institución, que apunta a posibles irregularidades en contrataciones realizadas entre los años 2022 y 2024, durante la pasada administración.

Según la información preliminar, el monto bajo investigación supera los 20 millones de dólares.

Fiscalía inspecciona sede de Bomberos

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Fiscalía inspecciona sede de Bomberos por investigación de compras 2022–2024 (administración anterior).



La actual gestión ha colaborado plenamente, facilitando información de forma responsable.



Transparencia y rendición de cuentas. pic.twitter.com/VUdWVO3nUm — Bomberos De Panamá (@BCBRP) March 26, 2026

Durante la inspección, las autoridades realizaron un levantamiento de información clave para avanzar en el proceso, incluyendo:

Documentación administrativa

Registros de compras

Procedimientos de adquisición

Estas acciones forman parte de las diligencias para determinar si hubo uso indebido de fondos públicos. La actual gestión del Cuerpo de Bomberos informó que ha colaborado plenamente con las autoridades, facilitando la información requerida de manera responsable.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades penales o administrativas.