INADEH abre convocatoria para los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la convocatoria para la aplicación de pruebas psicológicas dirigidas a los aspirantes de los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.
Requisitos para el programa de equipo pesado
- Ser mayor de 18 años
- Copia de la cédula de identidad personal
- Copia de la licencia de conducir
- Poseer licencia de conducir tipo D o superior, con un mínimo de dos años de vigencia.
- Estar en paz y salvo con la ATTT
- Aprobar la prueba de personalidad aplicada por el Departamento de Psicología del INADEH.
- Realizarse exámenes de buena salud, incluido antidoping.
- Aspirantes mayores de 50 años deberán contar con licencia tipo I y presentar carta que certifique al menos dos años de experiencia como operador de equipo pesado.
- No presentar limitaciones físicas o médicas que impidan el desempeño del oficio.
Requisitos para el programa de marino ordinario
- Ser panameño o extranjero con cédula E
- Ser mayor de 18 años
- Saber nadar