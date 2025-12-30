Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 10:43

INADEH abre convocatoria para los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la convocatoria para la aplicación de pruebas psicológicas dirigidas a los aspirantes de los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.

Las evaluaciones se realizarán en la sede del INADEH en El Chorrillo, ubicada en la calle 26 Oeste final, a partir de las 8:00 a.m.

Requisitos para el programa de equipo pesado

  • Ser mayor de 18 años
  • Copia de la cédula de identidad personal
  • Copia de la licencia de conducir
  • Poseer licencia de conducir tipo D o superior, con un mínimo de dos años de vigencia.
  • Estar en paz y salvo con la ATTT
  • Aprobar la prueba de personalidad aplicada por el Departamento de Psicología del INADEH.
  • Realizarse exámenes de buena salud, incluido antidoping.
  • Aspirantes mayores de 50 años deberán contar con licencia tipo I y presentar carta que certifique al menos dos años de experiencia como operador de equipo pesado.
  • No presentar limitaciones físicas o médicas que impidan el desempeño del oficio.

Requisitos para el programa de marino ordinario

  • Ser panameño o extranjero con cédula E
  • Ser mayor de 18 años
  • Saber nadar
