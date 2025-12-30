Alcaldía de Panamá ofrece 10% de descuento en impuestos hasta enero de 2026

Alcaldía de Panamá ofrece 10% de descuento Alcaldía de Panamá

Por Noemí Ruíz La Alcaldía de Panamá anunció la aplicación de un descuento del 10% a los contribuyentes que paguen la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad exterior antes del 31 de enero de 2026. La medida busca incentivar el pago anticipado y facilitar que los contribuyentes se mantengan al día con sus obligaciones fiscales.

