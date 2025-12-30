Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 11:23

Alcaldía de Panamá ofrece 10% de descuento en impuestos hasta enero de 2026

Contribuyentes podrán obtener un 10% de descuento si pagan los impuestos de negocios y publicidad exterior, informa la Alcaldía de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la aplicación de un descuento del 10% a los contribuyentes que paguen la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad exterior antes del 31 de enero de 2026. La medida busca incentivar el pago anticipado y facilitar que los contribuyentes se mantengan al día con sus obligaciones fiscales.

¿Cómo realizar el pago según la Alcaldía de Panamá?

Según informó la alcaldía, los pagos pueden efectuarse a través de distintas modalidades:

  • Banca en línea
  • Cajeros automáticos (ATM)
  • Plataforma ‘Alcaldía Digital’
  • Pago presencial en las agencias de cobro de la alcaldía
Requisitos para acceder al descuento

Para aplicar al beneficio del 10%, los contribuyentes deben:

  • Estar paz y salvo.
  • Ingresar a la plataforma ‘Alcaldía Digital’.
  • Presentar la Declaración Jurada de Ingresos Brutos 2025.
  • Generar la liquidación, verificar que el descuento esté aplicado y proceder al pago.

Objetivo de la medida

La Alcaldía de Panamá explicó que esta iniciativa tiene como finalidad facilitar la regularización fiscal de los contribuyentes y garantizar ingresos esenciales que permitan fortalecer la prestación de servicios municipales de calidad en las comunidades del distrito capital.

