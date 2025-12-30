Alcaldía de Panamá ofrece 10% de descuento en impuestos hasta enero de 2026

La Alcaldía de Panamá anunció la aplicación de un descuento del 10% a los contribuyentes que paguen la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad exterior antes del 31 de enero de 2026. La medida busca incentivar el pago anticipado y facilitar que los contribuyentes se mantengan al día con sus obligaciones fiscales.
¿Cómo realizar el pago según la Alcaldía de Panamá?
Según informó la alcaldía, los pagos pueden efectuarse a través de distintas modalidades:
- Banca en línea
- Cajeros automáticos (ATM)
- Plataforma ‘Alcaldía Digital’
- Pago presencial en las agencias de cobro de la alcaldía
Requisitos para acceder al descuento
Para aplicar al beneficio del 10%, los contribuyentes deben:
- Estar paz y salvo.
- Ingresar a la plataforma ‘Alcaldía Digital’.
- Presentar la Declaración Jurada de Ingresos Brutos 2025.
- Generar la liquidación, verificar que el descuento esté aplicado y proceder al pago.
Objetivo de la medida
La Alcaldía de Panamá explicó que esta iniciativa tiene como finalidad facilitar la regularización fiscal de los contribuyentes y garantizar ingresos esenciales que permitan fortalecer la prestación de servicios municipales de calidad en las comunidades del distrito capital.