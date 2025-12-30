IDAAN abre convocatoria laboral: conozca las vacantes y cómo postularse

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene abierta una convocatoria laboral para diversos cargos, dirigida a todas las personas interesadas en postularse de manera virtual.
Las personas que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida a más tardar el 23 de enero de 2026 a los siguientes correos electrónicos:
Vacantes del IDAAN
- Ingeniero civil
- Ingeniero Geodesia y cartografía
- Ingeniero electromecánico
- Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos
Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones