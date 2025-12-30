Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 10:02

IDAAN abre convocatoria laboral: conozca las vacantes y cómo postularse

El IDAAN indicó que la convocatoria laboral estará disponible hasta el viernes 23 de enero de 2026.

IDAAN abre convocatoria laboral.

IDAAN abre convocatoria laboral.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene abierta una convocatoria laboral para diversos cargos, dirigida a todas las personas interesadas en postularse de manera virtual.

Las oportunidades corresponden a la Dirección de Ingeniería y están disponibles para las ciudades de David, Santiago, Penonomé, Las Tablas, Chitré, Colón y Panamá.

Las personas que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida a más tardar el 23 de enero de 2026 a los siguientes correos electrónicos: Las personas que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida a más tardar el 23 de enero de 2026 a los siguientes correos electrónicos:

Le podría interesar: Embajada de EE. UU. en Panamá anuncia vacantes y detalla cómo postularse en línea

Vacantes del IDAAN

  • Ingeniero civil
  • Ingeniero Geodesia y cartografía
  • Ingeniero electromecánico
  • Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos

Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones

En esta nota:
Seguir leyendo

Idaan insta a moradores de Las Tablas a abastecerse de agua por trabajos

Corte de agua hoy en Panamá: IDAAN suspende servicio por 9 horas en Pacora

IDAAN anuncia suspensión del suministro de agua potable por instalación de equipos

Recomendadas

Más Noticias