IDAAN abre convocatoria laboral: conozca las vacantes y cómo postularse

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que mantiene abierta una convocatoria laboral para diversos cargos, dirigida a todas las personas interesadas en postularse de manera virtual.

Las oportunidades corresponden a la Dirección de Ingeniería y están disponibles para las ciudades de David, Santiago, Penonomé, Las Tablas, Chitré, Colón y Panamá.

Las personas que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida a más tardar el 23 de enero de 2026 a los siguientes correos electrónicos:

Vacantes del IDAAN

Ingeniero civil

Ingeniero Geodesia y cartografía

Ingeniero electromecánico

Arquitecto e ingeniero civil especializado en presupuestos

Las descripciones completas de cada vacante pueden consultarse en el siguiente enlace: idaan-abre-convocatoria-para-posiciones