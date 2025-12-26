Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 07:42

Corte de agua hoy en Panamá: IDAAN suspende servicio por 9 horas en Pacora

El IDAAN suspenderá el servicio de agua potable por siete horas en Pacora este viernes 26 de diciembre por trabajos en la potabilizadora.

Noemí Ruíz
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes 26 de diciembre de 2025 se realizará un corte de agua potable por un período aproximado de siete horas en varios sectores del corregimiento de Pacora en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De acuerdo con la entidad, la suspensión del servicio se debe a trabajos de instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora, como parte de las mejoras operativas del sistema.

Debido a estas labores, se registrará falta de suministro en los sectores de:

  • Montemadero
  • Castilla Real
  • Condado Real
  • Altos de Santa Clara
  • Las Garzas
  • Tataré
  • Pacora
  • San Diego
  • Tanara
  • Paso Blanco 1 y 2, así como en áreas aledañas.

El IDAAN recomendó a los residentes de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento de agua, y reiteró que los trabajos buscan fortalecer la continuidad y eficiencia del servicio.

