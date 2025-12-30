Salario, bonos y subsidios: lo que los panameños esperan en 2026 ante ajustes y apoyos sociales

El inicio de 2026 llega con expectativas económicas claras para miles de panameños , centradas en el salario mínimo, la continuidad de subsidios estatales y el pago de bonos sociales. Decisiones tomadas en 2025 por el Gobierno y entidades oficiales marcarán el panorama económico del nuevo año.

MIDES - Pagos ACH.jpg Decisiones tomadas en 2025 por el Gobierno marcarán el panorama económico de 2026. MIDES

Salario mínimo: ajustes que entran en vigor en enero

Uno de los ajustes más relevantes será la entrada en vigor del nuevo salario mínimo, aprobado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo instalada el 15 de noviembre de 2025 por el MITRADEL. La medida regirá desde el 16 de enero de 2026, beneficiará a más de 400 mil trabajadores y contempla incrementos diferenciados por región y sector económico, con un aumento promedio mensual de B/.9.50 para quienes están bajo este régimen.

Este consenso tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores fue calificado como histórico, tras varios años sin acuerdos salariales.

Bonos y programas de apoyo social

En materia de ayudas económicas, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó la continuidad de los pagos de los programas sociales durante todo 2026, incluyendo 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián. La ministra Beatriz Carles de Arango aseguró que estos beneficios cuentan con respaldo presupuestario para el próximo año.

Además, en 2025 el MIDES amplió su cobertura con la incorporación de 6,142 nuevos beneficiarios a sus Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), medida que tendrá impacto directo en 2026.

Subsidios y perspectivas económicas

Otros apoyos sociales continúan vigentes, entre ellos los subsidios que otorga la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) a personas con discapacidad, mediante transferencias económicas periódicas conforme a los requisitos establecidos. Asimismo, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se efectuará en enero, de acuerdo con el calendario anual del beneficio.

En paralelo, el presidente José Raúl Mulino proyectó que el 2026 será un año clave para la generación de empleo, impulsado por una inversión pública superior a B/. 11 mil millones, lo que refuerza las expectativas de estabilidad económica para la población.