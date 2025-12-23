Oportunidades de empleo: MITRADEL y EE.UU. refuerzan cooperación para generar trabajo e inversión

La cooperación bilateral y la generación de empleo fueron algunos de los principales temas abordados durante una reunión sostenida este lunes entre la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL , Jackeline Muñoz, y el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron criterios sobre la capacitación del talento humano, el fortalecimiento institucional y la creación de condiciones que promuevan la inversión responsable, como ejes clave para el desarrollo económico y social del país.

Tanto la ministra Muñoz como el diplomático estadounidense manifestaron su disposición de continuar trabajando en una agenda común, enfocada en la atracción de inversiones, la generación de oportunidades laborales y el desarrollo sostenible, con el objetivo de que esta cooperación se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía panameña.

MITRADEL y EE. UU. fortalecen cooperación bilateral

De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la ministra Muñoz reiteró el compromiso de la entidad en impulsar políticas públicas inclusivas, haciendo especial énfasis en los programas de inserción laboral para personas con discapacidad, reafirmando así el enfoque social y humano de la actual gestión gubernamental.

MITRADEL destacó además que este tipo de alianzas estratégicas internacionales permiten avanzar en acciones concretas para consolidar un Panamá más productivo, inclusivo y con mayores oportunidades de empleo, en un contexto donde la cooperación internacional juega un papel clave en el crecimiento económico y la estabilidad laboral.