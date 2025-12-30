Béisbol Deportes -  30 de diciembre de 2025 - 15:25

Calendario oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026: fechas y duelos clave que debes conocer

FEDEBEIS confirma inicio y programación del torneo nacional para arrancar la temporada de Béisbol Juvenil 2026 en enero.

FEDEBEIS reveló el calendario oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS reveló el calendario oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Telemetro
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el calendario oficial del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, XVI Copa Caja de Ahorros, que dará inicio el sábado 3 de enero de 2026 con la participación de las 12 provincias en un formato todos contra todos, a dos vueltas, en la ronda regular.

Inicio del torneo y juegos inaugurales

El acto inaugural está programado para comenzar desde las 5:30 p.m. en el Estadio José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce, donde el duelo entre Colón y Coclé marcará oficialmente el arranque de la competencia a las 7:00 p.m.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 3 de enero

  • Colón vs. Coclé, en el Estadio José Antonio Remón Cantera
  • Darién vs. Panamá Este, en el estadio José De La Luz Thompson.
  • Panamá Metro vs. Panamá Oeste, en el Estadio Mariano Rivera.
  • Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro, en el Estadio Calvin Byron.
  • Chiriquí vs. Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos Herrera.
  • Herrera vs. Los Santos, en el Estadio Roberto Hernández.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del domingo 4 de enero

  • Panamá Metro vs. Coclé, en el Estadio José Antonio Remón Cantera
  • Los Santos vs. Chiriquí Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas.
  • Panamá Este vs. Panamá Oeste, en el Estadio Mariano Rivera.
  • Chiriquí vs. Bocas del Toro, en el Estadio Calvin Byron.
  • Herrera vs. Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos Herrera.
  • Darién vs. Colón, en el Estadio Justino Salinas.
Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡El Béisbol Juvenil está de vuelta! Fedebeis presenta el calendario oficial para la 57 temporada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026. Formato del torneo: Dos rondas de todos contra todos. Serie de 8. Semifinal y Gran Final. PARTIDO DE APERTURA: Colón vs. Coclé Lugar: Estadio Remón Cantera, Aguadulce. Hora: 7:00 PM. Fecha: 3 de enero. ¡Prepárate para vivir la pasión del diamante! #BéisbolJuvenil #CopaCajaDeAhorros #Fedebeis #Panamá #Aguadulce #Béisbol"
View this post on Instagram

Béisbol Juvenil: Ronda regular y etapas finales

La ronda regular se extenderá hasta el 28 de enero, tras lo cual los mejores ocho equipos avanzarán a la Ronda de 8, con miras a las semifinales y la gran final del campeonato.

Formato y participación

El certamen se disputará bajo sistema de todos contra todos a dos vueltas, donde cada equipo compite por sumar puntos y asegurar su clasificación a la fase decisiva.

Este calendario oficial fue confirmado por FEDEBEIS en conjunto con los medios deportivos del país, consolidando la agenda de partidos y sedes para los equipos juveniles que buscan destacar dentro del béisbol nacional.

Béisbol Juvenil 2026.
El Estadio José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce, será el epicentro de la ceremonia inaugural.

El Estadio José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce, será el epicentro de la ceremonia inaugural.

En esta nota:
Seguir leyendo

Felipe Baloy es nombrado nuevo entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá

Recomendadas

Más Noticias