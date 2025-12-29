Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS lanza oficialmente el Campeonato Nacional

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presentó oficialmente el 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, una de las competencias deportivas más seguidas del país, que iniciará en enero con su juego inaugural en Aguadulce.

COCLE BEISBOL JUVENIL 20255 La temporada de béisbol iniciará el 3 de enero de 2026. FOTO: FEDEBEIS

Béisbol Juvenil: juego inaugural y homenaje en Aguadulce

El partido de apertura se disputará en el estadio José Antonio Remón Cantera, en la ciudad de Aguadulce, el sábado 3 de enero de 2026. La jornada iniciará con un acto cultural desde las 5:00 p.m., seguido del enfrentamiento entre las novenas de Colón y Coclé, programado para las 7:00 p.m.

Homenaje a leyendas del béisbol coclesano

Esta edición del campeonato rendirá homenaje a David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín, figuras históricas del béisbol de Coclé, como reconocimiento a su aporte al desarrollo del deporte nacional.

Sistema de competencia del torneo juvenil

El campeonato se jugará bajo el formato de todos contra todos, con dos vueltas, series de ocho juegos, además de semifinales y finales, en un calendario que reunirá a peloteros de alto nivel provenientes de distintas provincias deportivas.

Precios de taquilla y llamado a la afición

La entrada regular tendrá un costo de B/.4.00; los niños de 6 a 11 años y jubilados pagarán B/.2.00, mientras que los menores de 5 años entran gratis.

El presidente de FEDEBEIS, Jaime Robinson, invitó a la fanaticada a respaldar el certamen y apoyar a los jóvenes talentos que protagonizarán la temporada 2026 del béisbol juvenil panameño.