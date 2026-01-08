Béisbol Juvenil 2026: así quedaron los resultados, la tabla y los juegos del viernes

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del miércoles 7 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).
Los encuentros disputados reflejaron el alto nivel competitivo del torneo, considerado la principal antesala del béisbol mayor panameño.
Resultados del miércoles 7 de enero – Béisbol Juvenil 2026
- Darién 4 – 8 Coclé
- Panamá Este 5 – 11 Panamá Metro
- Chiriquí 3 – 2 Chiriquí Occidente
- Herrera 13 – 4 Bocas del Toro
- Los Santos 5 – 3 Veraguas
- Colón 3 – 8 Panamá Oeste
Tabla de posiciones (tras cinco jornadas)
Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:
- Panamá Oeste: 5-0
- Chiriquí Occidente: 4-1
- Chiriquí: 3-1(Equipo con partido pendiente)
- Coclé: 3-2
- Panamá Este: 3-2
- Bocas del Toro: 3-2
- Panamá Metro: 2-3
- Los Santos: 2-3
- Herrera: 1-3 (Equipo con partidos pendiente).
- Veraguas: 1-4
- Darién: 1-4
- Colón: 1-4
Próximos partidos – sexta jornada
Este jueves es día libre para todos los equipos. El campeonato se reanuda el viernes 9 de enero, con la sexta jornada, cuyos partidos serán:
- Bocas del Toro vs Panamá Este - Estadio José De La Luz Thompson
- Coclé vs Herrera - Estadio Claudio Nieto
- Chiriquí vs Colón - Estadio Justino Salinas
- Panamá Metro vs Los Santos - Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández
- Chiriquí Occidente vs Darién - Estadio de Metetí
- Panamá Oeste vs Veraguas - Estadio Omar Torrijos
Todos los juegos iniciarán a las 6:00 p.m.