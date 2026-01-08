Béisbol Deportes -  8 de enero de 2026 - 08:05

Béisbol Juvenil 2026: así quedaron los resultados, la tabla y los juegos del viernes

Consulta los resultados del Béisbol Juvenil 2026, la tabla de posiciones actualizada y los partidos de la sexta jornada del torneo nacional.

Béisbol Juvenil 2026: resultados

Béisbol Juvenil 2026: resultados, tabla y juegos del 9 de enero

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del miércoles 7 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los encuentros disputados reflejaron el alto nivel competitivo del torneo, considerado la principal antesala del béisbol mayor panameño.

Resultados del miércoles 7 de enero – Béisbol Juvenil 2026

  • Darién 4 – 8 Coclé
  • Panamá Este 5 – 11 Panamá Metro
  • Chiriquí 3 – 2 Chiriquí Occidente
  • Herrera 13 – 4 Bocas del Toro
  • Los Santos 5 – 3 Veraguas
  • Colón 3 – 8 Panamá Oeste

Tabla de posiciones (tras cinco jornadas)

Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:

  • Panamá Oeste: 5-0
  • Chiriquí Occidente: 4-1
  • Chiriquí: 3-1(Equipo con partido pendiente)
  • Coclé: 3-2
  • Panamá Este: 3-2
  • Bocas del Toro: 3-2
  • Panamá Metro: 2-3
  • Los Santos: 2-3
  • Herrera: 1-3 (Equipo con partidos pendiente).
  • Veraguas: 1-4
  • Darién: 1-4
  • Colón: 1-4
image

Próximos partidos – sexta jornada

Este jueves es día libre para todos los equipos. El campeonato se reanuda el viernes 9 de enero, con la sexta jornada, cuyos partidos serán:

  • Bocas del Toro vs Panamá Este - Estadio José De La Luz Thompson
  • Coclé vs Herrera - Estadio Claudio Nieto
  • Chiriquí vs Colón - Estadio Justino Salinas
  • Panamá Metro vs Los Santos - Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández
  • Chiriquí Occidente vs Darién - Estadio de Metetí
  • Panamá Oeste vs Veraguas - Estadio Omar Torrijos

Todos los juegos iniciarán a las 6:00 p.m.

