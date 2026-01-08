Béisbol Juvenil 2026: así quedaron los resultados, la tabla y los juegos del viernes

Béisbol Juvenil 2026: resultados, tabla y juegos del 9 de enero

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil , Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del miércoles 7 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los encuentros disputados reflejaron el alto nivel competitivo del torneo, considerado la principal antesala del béisbol mayor panameño.

Resultados del miércoles 7 de enero – Béisbol Juvenil 2026

Darién 4 – 8 Coclé

Panamá Este 5 – 11 Panamá Metro

Chiriquí 3 – 2 Chiriquí Occidente

Herrera 13 – 4 Bocas del Toro

Los Santos 5 – 3 Veraguas

Colón 3 – 8 Panamá Oeste

Tabla de posiciones (tras cinco jornadas)

Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:

Panamá Oeste : 5-0

: 5-0 Chiriquí Occidente : 4-1

: 4-1 Chiriquí : 3-1(Equipo con partido pendiente)

: 3-1(Equipo con partido pendiente) Coclé : 3-2

: 3-2 Panamá Este : 3-2

: 3-2 Bocas del Toro : 3-2

: 3-2 Panamá Metro : 2-3

: 2-3 Los Santos : 2-3

: 2-3 Herrera : 1-3 (Equipo con partidos pendiente).

: 1-3 (Equipo con partidos pendiente). Veraguas : 1-4

: 1-4 Darién : 1-4

: 1-4 Colón: 1-4

Próximos partidos – sexta jornada

Este jueves es día libre para todos los equipos. El campeonato se reanuda el viernes 9 de enero, con la sexta jornada, cuyos partidos serán:

Bocas del Toro vs Panamá Este - Estadio José De La Luz Thompson

Coclé vs Herrera - Estadio Claudio Nieto

Chiriquí vs Colón - Estadio Justino Salinas

Panamá Metro vs Los Santos - Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Chiriquí Occidente vs Darién - Estadio de Metetí

Panamá Oeste vs Veraguas - Estadio Omar Torrijos

Todos los juegos iniciarán a las 6:00 p.m.