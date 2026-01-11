Panamá Nacionales -  11 de enero de 2026 - 08:29

Tercer pago del PASE-U 2025: IFARHU aclara qué pasará con estudiantes en reválidas

IFARHU informó que estudiantes con reválidas o fracasos no podrán recibir el tercer pago del PASE-U, que inicia el 26 de enero de 2026.

Tercer pago del PASE-U 2025

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró las condiciones académicas en las que se encuentran los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan asignaturas reprobadas, de cara al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), programado para iniciar el 26 de enero de 2026.

La entidad recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que registren fracasos académicos no podrán acceder al tercer pago del PASE-U, ya que el beneficio está condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos académicos y administrativos establecidos en el reglamento del programa.

IFARHU reiteró que el PASE-U tiene como objetivo incentivar la permanencia y el buen desempeño escolar, por lo que los estudiantes que no cumplan con los criterios exigidos quedan automáticamente excluidos del último desembolso.

Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U

El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

  • Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).
  • Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.
  • Expulsión del centro educativo.
  • Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.
  • Falsificación de documentos para acceder al beneficio.
  • Infracciones penales, confirmadas mediante sentencia en firme.
  • Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.
  • Inasistencia a la obligatoria “Escuela para Padres”.

La institución exhortó a los acudientes y estudiantes a verificar su estatus académico con anticipación, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso de pago del tercer desembolso del PASE-U 2026.

