Tercer pago del PASE-U 2025: IFARHU aclara qué pasará con estudiantes en reválidas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) aclaró las condiciones académicas en las que se encuentran los estudiantes que deban realizar reválidas o que mantengan asignaturas reprobadas, de cara al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , programado para iniciar el 26 de enero de 2026.

La entidad recordó que los estudiantes que deban realizar reválidas o que registren fracasos académicos no podrán acceder al tercer pago del PASE-U, ya que el beneficio está condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos académicos y administrativos establecidos en el reglamento del programa.

IFARHU reiteró que el PASE-U tiene como objetivo incentivar la permanencia y el buen desempeño escolar, por lo que los estudiantes que no cumplan con los criterios exigidos quedan automáticamente excluidos del último desembolso.

Motivos por los que se puede suspender o cancelar el PASE-U

El IFARHU detalló que el pago del PASE-U puede ser suspendido o cancelado por diversas causas, entre ellas:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

(aplica para educación primaria). Falta de asistencia escolar , al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.

, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura. Expulsión del centro educativo .

. Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.

otorgados por el programa. Falsificación de documentos para acceder al beneficio.

para acceder al beneficio. Infracciones penales , confirmadas mediante sentencia en firme .

, confirmadas mediante . Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

que no cumplan con los requisitos del programa. Inasistencia a la obligatoria “Escuela para Padres”.

La institución exhortó a los acudientes y estudiantes a verificar su estatus académico con anticipación, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso de pago del tercer desembolso del PASE-U 2026.