Agroferias del IMA este 13 de enero: horario, sedes, productos y precio del arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 13 de enero se desarrollarán agroferias a nivel nacional, en provincias como Panamá, Veraguas, Los Santos, Chiriquí, Colón, Coclé, Darién y Panamá Oeste, donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios subsidiados.
La entidad invitó a la ciudadanía a asistir desde las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables, como parte de las medidas logísticas y ambientales implementadas en estas jornadas.
Agroferias del IMA – provincias para el martes 13 de enero
- Panamá
- Los Santos
- Panamá Este
- Veraguas
- Panamá Oeste
- Coclé
- Chiriquí
- Colón
- Darién
Productos disponibles en las agroferias del IMA
En estas agroferias se comercializan alimentos esenciales a precios subsidiados, entre ellos:
-
Arroz:
-
B/.0.25 por libra
B/.1.25 el paquete de 5 libras
B/.5.00 el saco de 20 libras
-
Aceite, azúcar y sal
Legumbres: frijoles y lentejas
Enlatados: atún y sardinas
Pastas y café
Pollo y jamonilla
Tubérculos: yuca y ñame
Productos frescos de productores locales, como frutas, verduras y cárnicos
El IMA destacó que los precios ofrecidos en estas ferias son significativamente más bajos que los del mercado, con el objetivo de aliviar el costo de la canasta básica y apoyar la economía familiar.