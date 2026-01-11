Agroferias del IMA este 13 de enero: horario, sedes, productos y precio del arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 13 de enero se desarrollarán agroferias a nivel nacional, en provincias como Panamá, Veraguas, Los Santos, Chiriquí, Colón, Coclé, Darién y Panamá Oeste, donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios subsidiados.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir desde las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables, como parte de las medidas logísticas y ambientales implementadas en estas jornadas.

Agroferias del IMA – provincias para el martes 13 de enero

Panamá

Los Santos

Panamá Este

Veraguas

Panamá Oeste

Coclé

Chiriquí

Colón

Darién

Productos disponibles en las agroferias del IMA

En estas agroferias se comercializan alimentos esenciales a precios subsidiados, entre ellos:

Arroz : B/.0.25 por libra B/.1.25 el paquete de 5 libras B/.5.00 el saco de 20 libras

Aceite, azúcar y sal

Legumbres: frijoles y lentejas

Enlatados: atún y sardinas

Pastas y café

Pollo y jamonilla

Tubérculos: yuca y ñame

Productos frescos de productores locales, como frutas, verduras y cárnicos

El IMA destacó que los precios ofrecidos en estas ferias son significativamente más bajos que los del mercado, con el objetivo de aliviar el costo de la canasta básica y apoyar la economía familiar.