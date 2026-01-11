Panamá Nacionales -  11 de enero de 2026 - 08:40

Agroferias del IMA este 13 de enero: horario, sedes, productos y precio del arroz

El IMA realizará agroferias este martes 13 de enero en varias provincias del país. Conoce los lugares, horarios y productos a precios subsidiados.

AGROFERIAS DEL IMA

Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 13 de enero se desarrollarán agroferias a nivel nacional, en provincias como Panamá, Veraguas, Los Santos, Chiriquí, Colón, Coclé, Darién y Panamá Oeste, donde se ofrecerán productos de la canasta básica a precios subsidiados.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir desde las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables, como parte de las medidas logísticas y ambientales implementadas en estas jornadas.

Agroferias del IMA – provincias para el martes 13 de enero

  • Panamá
  • Los Santos
  • Panamá Este
  • Veraguas
  • Panamá Oeste
  • Coclé
  • Chiriquí
  • Colón
  • Darién
Productos disponibles en las agroferias del IMA

En estas agroferias se comercializan alimentos esenciales a precios subsidiados, entre ellos:

  • Arroz:

    • B/.0.25 por libra

    • B/.1.25 el paquete de 5 libras

    • B/.5.00 el saco de 20 libras

  • Aceite, azúcar y sal

  • Legumbres: frijoles y lentejas

  • Enlatados: atún y sardinas

  • Pastas y café

  • Pollo y jamonilla

  • Tubérculos: yuca y ñame

  • Productos frescos de productores locales, como frutas, verduras y cárnicos

El IMA destacó que los precios ofrecidos en estas ferias son significativamente más bajos que los del mercado, con el objetivo de aliviar el costo de la canasta básica y apoyar la economía familiar.

