IMA anuncia megaferias arroceras para este jueves 8 de enero en Panamá

El IMA informó que este jueves 8 de enero de 2026 se realizará la venta de productos en las megaferias arroceras.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 8 de enero de 2026 se realizará la venta de arroz en las megaferias arroceras, a partir de las 8:00 a.m. La entidad exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal, a fin de facilitar el proceso de compra.

Megaferias arroceras del IMA

Jueves 8 de enero

Coclé

  • Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.
