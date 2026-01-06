IMA anuncia megaferias arroceras para este jueves 8 de enero en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 8 de enero de 2026 se realizará la venta de arroz en las megaferias arroceras, a partir de las 8:00 a.m. La entidad exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal, a fin de facilitar el proceso de compra.