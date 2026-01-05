IMA realizará naviferias este martes 6 de enero en Veraguas y Colón

Este martes 6 de enero, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará naviferias en las comunidades de Pixvae, en la provincia de Veraguas, y Coclesito, en la provincia de Colón, con el objetivo de brindar oportunidades de compra en áreas de difícil acceso.

Asimismo, el viernes 2 de enero, el director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que para 2026 se prepara el proyecto “Proteínas Panameñas”, que incluirá la apertura de Tiendas del Pueblo en distintos puntos del país, donde se ofrecerán productos como pollo, carne, cerdo y huevos.

Naviferias y desarrollo de las agroferias del IMA en 2026

Para este año, el IMA proyecta la implementación de agrotiendas en los sectores de Alcalde Díaz, Pacora y Pueblo Nuevo, en la provincia de Panamá, así como en Las Tablas y La Villa de Los Santos, en la provincia de Los Santos, con el objetivo de ampliar la cobertura nacional de estos establecimientos.