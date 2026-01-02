IMA realizará naviferias este martes 6 de enero en provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el martes 6 de enero se realizarán las naviferias en las comunidades de Pixvae, en la provincia de Veraguas, y Coclesito, en la provincia de Colón, con el objetivo de brindar oportunidades de compra y venta en áreas de difícil acceso.

Naviferias IMA para el 2026

De cara al próximo año, el IMA adelantó que proyecta la implementación de agrotiendas en los sectores de Alcalde Díaz, Pacora y Pueblo Nuevo, en la provincia de Veraguas, así como en Las Tablas y La Villa de Los Santos, en la provincia de Los Santos, con el objetivo de ampliar la cobertura de estos establecimientos a nivel nacional.

Asimismo, la entidad destacó que se contempla la instalación de neveras para la comercialización de proteínas, en conjunto con empresas que colaborarán con el IMA.

Las naviferias del IMA continuarán la próxima semana en diversos puntos de Panamá beneficiando a miles de familias en todo el país.