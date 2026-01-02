Panamá Internacionales -  2 de enero de 2026 - 09:48

Sismo de magnitud 6.5 sacude México y obliga a evacuar a la presidenta Sheinbaum

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero se registró este viernes en México. Fue sentido en Ciudad de México y no se reportan daños graves.

La presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

EFE/ José Méndez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes a México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico se registró a las 7:58 a.m. hora local (13:58 GMT) y fue percibido en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico, específicamente a 15 kilómetros de San Marcos, detalló posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sismo en México tuvo epicentro en el Estado de Guerrero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2007100921369506234?s=20&partner=&hide_thread=false

El sismo fue sentido en distintos puntos de la capital mexicana y provocó la suspensión momentánea de la conferencia matutina presidencial, mientras se activaban los protocolos de seguridad y verificación.

Tras regresar al Palacio Nacional, la mandataria informó que, de manera preliminar, no se reportan daños graves ni pérdidas humanas, tanto en Ciudad de México como en el estado de Guerrero.

Las autoridades continúan con los monitoreos y evaluaciones para descartar afectaciones estructurales, mientras se mantiene el llamado a la población a seguir las recomendaciones de protección civil ante posibles réplicas.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mientras otros aún esperan: Australia ya celebra el Año Nuevo 2026 con fuegos artificiales

Colombia anunció un aumento histórico del salario mínimo

Allanan sedes de la AFA por investigación de presunto lavado de dinero

Recomendadas

Más Noticias