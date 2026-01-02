Sismo de magnitud 6.5 sacude México y obliga a evacuar a la presidenta Sheinbaum

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes a México , informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico se registró a las 7:58 a.m. hora local (13:58 GMT) y fue percibido en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México.

Contenido relacionado: SINAPROC aclara que nunca recomendó la demolición del Mirador de Las Américas

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico, específicamente a 15 kilómetros de San Marcos, detalló posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sismo en México tuvo epicentro en el Estado de Guerrero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/2007100921369506234?s=20&partner=&hide_thread=false Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes Ciudad de México y obligó a suspender la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.



El epicentro se localizó a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, de forma preliminar, no se reportan daños graves.#RPCRadio… pic.twitter.com/oKv4voL139 — Rpc Radio (@rpc_radio) January 2, 2026

El sismo fue sentido en distintos puntos de la capital mexicana y provocó la suspensión momentánea de la conferencia matutina presidencial, mientras se activaban los protocolos de seguridad y verificación.

Tras regresar al Palacio Nacional, la mandataria informó que, de manera preliminar, no se reportan daños graves ni pérdidas humanas, tanto en Ciudad de México como en el estado de Guerrero.

Las autoridades continúan con los monitoreos y evaluaciones para descartar afectaciones estructurales, mientras se mantiene el llamado a la población a seguir las recomendaciones de protección civil ante posibles réplicas.

FUENTE: EFE