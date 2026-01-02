Gisela Agurto y Carlos Villalobos asumen como nuevos magistrados de la CSJ.

Este viernes 2 de enero de 2026 se llevó a cabo la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gisela Agurto Ayala y Carlos Villalobos Jaén, en un acto protocolar celebrado en el Palacio de Las Garzas, presidido por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Agurto Ayala ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise; mientras que Villalobos Jaén integrará la Sala Tercera de lo Civil, sustituyendo a la magistrada Ángela Russo.

CSJ: Trayectoria de los nuevos magistrados

Gisela del Carmen Agurto Ayala se desempeñó como magistrada suplente de la Sala Tercera desde 2020 y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito judicial. Ha ocupado cargos como jueza del Tribunal Marítimo, jueza de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos Jaén es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia en derecho civil, destacándose tanto en el ejercicio privado de la abogacía como en la docencia universitaria.