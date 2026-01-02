Diputado Camacho afirma que la mina debe reabrirse con mejor contrato

El diputado Luis Eduardo Camacho destacó la postura del presidente de la República, José Raúl Mulino, al considerar que su gobierno ha asumido decisiones complejas que otros evitaron, aun cuando estas no siempre generen respaldo popular.

"Si hay algo que yo tengo que ponderar al presidente Mulino es que se ha atrevido a tocar temas que eran complicados pero que era necesario abordar. El que gobierna no está para buscar aplausos, sino para resolver problemas, porque a veces los aplausos están del lado equivocado", expresó el parlamentario.

Las declaraciones se dan en un contexto de debate nacional sobre decisiones estructurales heredadas de administraciones anteriores, entre ellas el futuro del sector minero y su impacto económico y social en el país.

Diputado Camacho mantiene su postura sobre la mina

El diputado fue enfático al reiterar que mantiene la misma posición que expresó durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando se discutía el cierre de la mina.

“Desde el momento en que estábamos discutiendo el tema de la mina en el gobierno de Cortizo, yo dije que cerrar la mina era una estupidez, que había que buscar un mejor contrato… la mina tiene que abrirse, yo no voy a decir hoy algo diferente a lo que yo dije en su momento”, sostuvo.

Camacho aseguró que el cierre total de la mina representó una decisión errónea para el país y que lo correcto era renegociar un contrato más beneficioso para Panamá, garantizando mayores ingresos al Estado y mejores controles ambientales.

Las declaraciones del diputado reavivan el debate sobre el futuro de la actividad minera, un tema que continúa dividiendo opiniones en la Asamblea Nacional y en distintos sectores de la sociedad, mientras el Gobierno analiza alternativas para enfrentar los retos económicos del país.