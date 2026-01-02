Asamblea Nacional de Panamá 2026: lo que debes saber sobre la segunda legislatura del segundo período

La Asamblea Nacional de Panamá afina los últimos detalles para la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, acto que se realizará el 2 de enero de 2026 en el Palacio Justo Arosemena, y que marca un momento clave en la agenda política del país.

Durante esta sesión solemne, el presidente de la República, José Raúl Mulino, rendirá su informe a la nación, en el que se espera un balance de su gestión y los principales lineamientos del Gobierno para el nuevo año.

¿Qué significa la segunda legislatura del segundo periodo?

En términos legislativos, este acto representa el reinicio formal de las sesiones ordinarias del Órgano Legislativo dentro del segundo periodo constitucional, permitiendo la continuidad del debate, discusión y aprobación de proyectos de ley, así como el ejercicio de control político al Ejecutivo.

La instalación también marca el inicio de una nueva etapa de trabajo parlamentario, con prioridades definidas y retos legislativos que impactan directamente en temas económicos, sociales y administrativos del país.

Actos protocolares en la Asamblea Nacional

La ceremonia de instalación iniciará con una serie de actividades protocolares, que incluyen:

La izada del Pabellón Nacional

La entonación del Himno Nacional

La izada de las banderas de los partidos políticos que conforman la Asamblea Nacional

Informe del presidente del Legislativo

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, presentará su informe de gestión correspondiente a la primera legislatura, así como los principales retos y objetivos que enfrentará el Legislativo en esta segunda legislatura del periodo ordinario.

Este acto marca oficialmente el rumbo del trabajo parlamentario para el 2026 y concentra la atención política, mediática y ciudadana del país.