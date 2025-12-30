Panamá Nacionales -

Comisión de Comercio se prepara para discutir proyecto de ley sobre etanol

Iniciativas de ley importantes como el de la obligatoriedad del etanol, están pendientes de ser discutidas durante la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. El diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, indicó que no aceptará presiones y señaló que el 15 de enero se desarrollará un foro para que participen las organizaciones estén a favor o en contra de este proyecto.